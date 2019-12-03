Взрыв газа произошёл в жилой пятиэтажке в Солнечногорске

В одной из квартир в городе Солнечногорск произошёл во вторник взрыв бытового газа. О пострадавших не сообщается.

Взрыв произошёл на пятом этаже одного из домов. Его конструкция уцелела, и угрозы обрушения нет, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на местный главк МЧС. Разрушения ограничены дверными коробками и оконными рамами нескольких близлежащих квартир.

В Ярославле в минувшее воскресенье произошёл намного более мощный взрыв — там пострадал один человек, а несущая стена оказалась повреждена, и жителей дома пришлось эвакуировать.