Украинский автобус опрокинулся под Воронежем

Украинский автобус опрокинулся в Богучарском районе Воронежской области. 17 человек пострадало, 8 из них госпитализировано, в том числе трое находятся сейчас в реанимации.

Автобус с двумя водителями и 26 пассажирами следовал из Днепропетровска в Ростов-на-Дону по трассе М-4 "Дон". Из-за метели украинский водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Местный следственный отдел возбудил уголовное дело в связи с нарушением ПДД.

Восемь из 17 пострадавших госпитализированы в Богучарской районной больнице, передаёт ТАСС со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. У некоторых травмы очень серьёзные, включая повреждения позвоночника и перелом бедра. В числе пострадавших в ДТП есть и несовершеннолетние.