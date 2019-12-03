Городской суд Салехарда вынес решение об аресте на два месяца главного инженера "Салехардэнерго" и местного депутата Александра Пизняка. 2 декабря его задержали правоохранители в подозрении на получение взятки в пять миллионов рублей.
Сообщалось, что Пизняк получил взятку от директоров коммерческих организаций за покровительство. Против всех сторон были возбуждены уголовные дела.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.