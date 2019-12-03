Арестован топ-менеджер крупной ямальской компании

Городской суд Салехарда вынес решение об аресте на два месяца главного инженера "Салехардэнерго" и местного депутата Александра Пизняка. 2 декабря его задержали правоохранители в подозрении на получение взятки в пять миллионов рублей.

Сообщалось, что Пизняк получил взятку от директоров коммерческих организаций за покровительство. Против всех сторон были возбуждены уголовные дела.