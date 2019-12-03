Медведь задрал пенсионера в Иркутской области

Медведь-шатун забрался в дом пенсионера в поселке Витимский Иркутской области. Мужчина не пережил нападения дикого животного.

До этого информации о выходе зверя из леса не поступало. Теперь в посёлке введён режим ЧС, дежурят охотники и представители правоохранительных органов, передаёт ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Шатун, не залёгший в берлогу к наступлению холодов, может быть очень опасен, он не боится человека и рассматривает его как добычу, а не опасного противника.