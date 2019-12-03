Десятилетний ребёнок насмерть замёрз в Нижегородской области. Он не смог выбраться из собственной снежной крепости.
Несчастье произошло во вторник в городе Перевоз. Двое детей играли в сугробах во дворе, они формировали горки и прокапывали в снегу тоннели. Один из мальчиков уехал с родителями, оставив друга в снежной крепости; когда он вернулся, сверстник был внутри сугроба.
Взрослые вызвали врачей, но спасти ребёнка не удалось. Предположительно, снежный тоннель обрушился на мальчика, и тот не смог освободиться. Точную причину смерти установит экспертиза, передаёт региональное СУ СК.
Сегодня стало известно, что забытой пьяным родственником ночью на улице девочке из Бурятии не грозит ампутация ног.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.