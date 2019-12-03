В Нижегородской области мальчик замерз в сугробе

Десятилетний ребёнок насмерть замёрз в Нижегородской области. Он не смог выбраться из собственной снежной крепости.

Несчастье произошло во вторник в городе Перевоз. Двое детей играли в сугробах во дворе, они формировали горки и прокапывали в снегу тоннели. Один из мальчиков уехал с родителями, оставив друга в снежной крепости; когда он вернулся, сверстник был внутри сугроба.

Взрослые вызвали врачей, но спасти ребёнка не удалось. Предположительно, снежный тоннель обрушился на мальчика, и тот не смог освободиться. Точную причину смерти установит экспертиза, передаёт региональное СУ СК.

Сегодня стало известно, что забытой пьяным родственником ночью на улице девочке из Бурятии не грозит ампутация ног.