26 человек погибли в перевернувшемся автобусе в Тунисе

В Тунисе произошло ДТП с участием туристического автобуса. Погибло 26 человек, большинство из них студенты и школьники.

Трагедия произошла в провинции Беджа, в северо-западной части Туниса. Автобус одной из частных транспортных компаний съехал в кювет и перевернулся. Причины аварии выясняет местная дорожная полиция.

Всего в автобусе в момент аварии находилось, по информации радиостанции Mozaique FM, 43 человека. Россиян среди них по официальным данным не было.

Место происшествия посетили президент страны Кейс Саид и премьер-министр Юсиф Шахид. Тунисский парламент обязал глав МВД и Минздрава держать ситуацию на контроле и оказать пострадавшим и их близким всю необходимую помощь.

Напомним, на прошлой неделе автобус с россиянами пострадал в серьёзном ДТП в Доминикане, но, к счастью, обошлось без смертельных случаев.