С матерью забытой на морозе девочки в Бурятии проведут беседу

Как сообщают врачи, трёхлетняя девочка, забытая на улице на всю ночь в 15-градусный мороз, сохранит руки и ноги. Ампутация ей не требуется.

Напомним, девочку случайно нашёл прохожий на обочине трассы Заиграево-Улан-Удэ утром 1 декабря. Как выяснилось, ребёнок пробыл на улице всю ночь, так как пьяный родственник просто забыл о девочке. Первые сутки после спасения она провела в реанимации, но сейчас вопрос оперативного вмешательства уже не стоит, передаёт ТАСС заявление бурятского Минздрава.

С матерью девочки планируется провести работу по линии комиссии по делам несовершеннолетних.

В ноябре в Бурятии пьяная мать потеряла на улице полуторогодовалую дочь. Тогда дело окончилось лишением родительских прав и возбуждением уголовного дела.