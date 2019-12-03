"В России дедовщины нет": солдат-срочник умер на второй день службы

19-летний парень из Ставрополя Владимир Кялов умер на второй день после прибытия в расположение воинской части. Об этом сообщила "Бугульминская газета". По информации издания, солдат-срочник в первый день приезда в Белгород сообщил родителям, что его поселили в казарме и заставляют мыть туалеты. По словам солдата, он отказался это делать по собственным убеждениям.

Ночью парень отправил родителям голосовое сообщение и сообщил, что между ним и другими военнослужащими произошел конфликт. Владимир рассказал, что его "выводили" для "разъяснительной беседы".

Утром родителям солдата позвонил его командир и сообщил, что их сын умер во время занятий на турнике. У 19-летнего парня якобы остановилось сердце. Прибывшие медики не смогли его спасти.