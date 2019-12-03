Машину росгвардейцев в Чите перевернули дебоширы

В Черновском районе Читы произошел интересный инцидент. Администрация местного кафе вызвала сотрудников "Росгвардии", чтобы они навели общественный порядок. Но компания пьяных людей, нарушавшая спокойствие, не спешила утихомириваться.

Когда росгвардейцы вошли в кафе и потребовали молодых людей вести себя нормально, то часть компании вышла на улицу и перевернула автомобиль, на котором приехали силовики. После такого росгвардейцы задержали 11 человек. Всех доставили в полицию.