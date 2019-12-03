В Санкт-Петербурге обрушился горящий ангар

В ночь на вторник в Санкт-Петербурге загорелся складской ангар. К утру пожарным удалось локализовать возгорание.

Пожар начался глубокой ночью, причины его пока неизвестны — в качестве основных версий рассматриваются замыкание электропроводки и человеческий фактор. Огонь возник на складе фирмы "Логистика-Терминал", где хранились такие легко воспламеняющиеся материалы, как фанера и каучук (по некоторым данным — ещё и нитратные удобрения). К счастью, жилых домов поблизости нет. На самом складе от огня также никто не пострадал.

К восьми утра пламя удалось локализовать на площади около 12 тысяч квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. К этому времени сам ангар уже прогорел и обрушился.

В ликвидации огня участвуют 49 единиц техники и 220 сотрудников МЧС. Также поблизости дежурят специалисты, проверяющие состояние задымлённого воздуха. Сейчас он угрозы не представляет.

В понедельник, 2 декабря, возгорание было оперативно ликвидировано на одном из кораблей в астраханском порту.