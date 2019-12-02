Детский сад в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за пожара. Возгорание произошло на шестом этаже жилого дома, первый этаж которого занимает дошкольное учреждение.
Возгорание на 8-й Советской улице произошло днём 2 декабря. Как сообщает пресс-служба питерского МЧС, из-за пожара были эвакуированы 39 воспитанников и 13 человек персонала детского сада, а также ещё 36 обитателей дома, включая владельца горящей квартиры. Его осматривают врачи.
Пока сохраняется вероятность распространения пламени.
Напомним, утром в понедельник в астраханском порту пожарные ликвидировали огонь на одном из пришвартованных судов.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.