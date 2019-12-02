Из-за пожара в Петербурге эвакуировали детский сад

Детский сад в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за пожара. Возгорание произошло на шестом этаже жилого дома, первый этаж которого занимает дошкольное учреждение.

Возгорание на 8-й Советской улице произошло днём 2 декабря. Как сообщает пресс-служба питерского МЧС, из-за пожара были эвакуированы 39 воспитанников и 13 человек персонала детского сада, а также ещё 36 обитателей дома, включая владельца горящей квартиры. Его осматривают врачи.

Пока сохраняется вероятность распространения пламени.

Напомним, утром в понедельник в астраханском порту пожарные ликвидировали огонь на одном из пришвартованных судов.