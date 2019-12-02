Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов попал в автоаварию под Кемерово вместе с подчинённым во время командировочной поездки.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства Труфанова, водителю министра удалось избежать лобового столкновения на трассе. Он съехал в кювет, а Труфанов и начальник одного из отделов министерства получили ушибы, по всей видимости, при подскоках машины на кочках.
Их жизни вне опасности, серьёзного вреда здоровью, вероятно, не нанесено. Теперь пострадавших чиновников переправят в Хакасию вертолётом.
Труфанов находился в Кемерово в рамках командировки.
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