Министр сельского хозяйства Хакасии пострадал в ДТП под Кемерово

Министр сельского хозяйства Хакасии Сергей Труфанов попал в автоаварию под Кемерово вместе с подчинённым во время командировочной поездки.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства Труфанова, водителю министра удалось избежать лобового столкновения на трассе. Он съехал в кювет, а Труфанов и начальник одного из отделов министерства получили ушибы, по всей видимости, при подскоках машины на кочках.

Их жизни вне опасности, серьёзного вреда здоровью, вероятно, не нанесено. Теперь пострадавших чиновников переправят в Хакасию вертолётом.

Труфанов находился в Кемерово в рамках командировки.