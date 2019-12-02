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Источник Правда.Ру

Танкер и сухогруз столкнулись на Дону

Происшествия » Человеческий фактор

Нефтяной танкер VF Tanker 14 столкнулся с сухогрузом "Мелита" в акватории Дона 2 декабря. Оба судна получили повреждения, но команды не пострадали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, сухогруз навалился на борт танкера и оставил в нём пробоину. Команда решила провести ремонтные работы на месте, не прерывая маршрут.

В понедельник, в 11:27 (10:27 по Москве) также произошёл пожар на одном из кораблей в южном порту Астрахани. О пострадавших в огне также не сообщается.

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