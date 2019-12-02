Не менее 15 человек пострадали от стрельбы в Новом Орлеане

В день крупного футбольного матча, 1 декабря, в Новом Орлеане (штат Луизиана) имело место три случая стрельбы. Во всех инцидентах пострадали люди.

Первый и самый крупный инцидент произошёл в ночь на воскресенье, в 3:20 по местному времени, на Канал-стрит во французском квартале. После значимого матча по американскому футболу улицы были запружены народом, поэтому полиции не удалось идентифицировать стрелявшего, передаёт CNN. От выстрелов пострадало десять человек, двое находятся в критическом состоянии.

Утром 2 декабря информации о личности стрелявшего ещё не было. Латойя Кантрелл, мэр города, объявила награду в 5000 долларов за любую информацию о нём. К расследованию присоединилось ФБР.

Второй случай произошёл в воскресенье днём на улице Норт Доргенуа. Два человека погибли, ещё двое ранены. Связаны ли эти случаи и был ли на сей раз задержан стрелявший, не сообщается.

Третий случай произошёл на Сент Бернардс Авеню около четырёх часов дня по местному времени. О нём сообщила полиция в своём официальном аккаунте в Facebook. Один мужчина пострадал от выстрела, дальнейших деталей не сообщается.

Как сообщает Генеральное консульство России в Хьюстоне через Twitter, граждан Российской Федерации среди пострадавших в Новом Орлеане не оказалось.