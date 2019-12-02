Тела троих детей извлекли из реки Ипуть, что в Брянской области. Предположительно, они провалились под лёд.
О страшной находке сообщает пресс-служба местного главка МЧС. Как передаёт "Интерфакс", по факту тройного утопления уже возбуждено уголовное дело.
По всей видимости, погибшие в возрасте от 11 до 13 лет были учениками в школе города Сураж.
Напомним, на прошлой неделе житель Саратова случайно обнаружил на пустыре человеческую голову, которую сейчас пытаются идентифицировать правоохранительные органы.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.