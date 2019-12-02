Тела трёх школьников извлекли из-подо льда в Брянской области

Тела троих детей извлекли из реки Ипуть, что в Брянской области. Предположительно, они провалились под лёд.

О страшной находке сообщает пресс-служба местного главка МЧС. Как передаёт "Интерфакс", по факту тройного утопления уже возбуждено уголовное дело.

По всей видимости, погибшие в возрасте от 11 до 13 лет были учениками в школе города Сураж.

Напомним, на прошлой неделе житель Саратова случайно обнаружил на пустыре человеческую голову, которую сейчас пытаются идентифицировать правоохранительные органы.