Мощное землетрясение произошло на Аляске

2 декабря берега Аляски сотряс подземный толчок магнитудой 6,1 баллов по шкале Рихтера.

По информации Геологической службы Соединённых Штатов, эпицентр землетрясения располагается на глубине 35 км, примерно в 144 километрах от ближайшего населённого пункта — городка Адак.

Сообщений о жертвах, разрушениях или вызванном толчками цунами пока не поступало.

Напомним, всю прошлую неделю Албанию сотрясали подземные толчки, начавшиеся с землетрясения в 6,4 балла. Жертвами стихии стали полсотни человек, около двух тысяч получили травмы.