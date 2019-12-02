Забытая пьяным отцом девочка провела ночь на 15-градуном морозе

Трёхлетняя девочка провела на улице целую ночь в Бурятии. Подвыпивший родич просто забыл о ребёнке.

Девочка провела всю ночь с 30 ноября на 1 декабря на обочине трассы Заиграево-Улан-Удэ. Когда утром её случайно заметили и срочно доставили в больницу, у ребёнка обнаружилось обморожение стоп второй степени, передаёт пресс-служба МВД Республики Бурятия.

По данным правоохранителей, родственник девочки находился в состоянии алкогольного опьянения и забыл ребёнка на улице; рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.