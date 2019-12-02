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Источник Правда.Ру

«Согаз» выплатит страховку семьям погибших в ДТП в Забайкалье

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Страховые выплаты семьям жертв катастрофы, произошедшей вчера в Забайкалье, выплатит страховая группа «Согаз».

Информацию об этом разместили на сайте компании.

В сообщении говорится, что, в соответствии с законом РФ, родные погибших в перевернувшемся автобусе пассажиров получат страховку, размер которой составит 2, 025 миллиона рублей.

Кроме того, получившие травмы пассажиры тоже могут рассчитывать на страховые выплаты. Их размер будет определён позже, когда страховщики получат необходимые для их назначения документы. Сумма будет рассчитана в зависимости от тяжести вреда здоровью.

Напомним, что катастрофа в Забайкальском крае, где вчера упал с моста и перевернулся пассажирский автобус, унесла жизни 17 взрослых и 2 детей. 19 человек находятся в больницах.

Правоохранителями заведено и расследуется уголовное дело. В Забайкалье объявлен сбор средств для помощи пострадавшим.

Соболезнования семьям, потерявшим близких, выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал Забайкальскую митрополию поддержать пострадавших и оказать им помощь.

Темы согаз автобус страховка забайкалье катастрофа
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