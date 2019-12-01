Под Ярославлем пять человек выпили стеклоочиститель и умерли

Пресс-служба регионального управления СК России сообщила о гибели пятерых человек в деревне Дубки Ярославской области. По версии следствия, погибшие выпили автомобильный стеклоочиститель. Трое мужчин скончались на месте. Двух женщин госпитализировали в местную больницу, где они также скончались.

В ведомстве объяснили употребление стеклоочистителя не по назначению желанием заменить жидкостью спиртные напитки. По факту гибели пятерых человек возбуждено уголовное дело. Тела погибших направили на судебную экспертизу.