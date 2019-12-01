Пресс-служба регионального управления СК России сообщила о гибели пятерых человек в деревне Дубки Ярославской области. По версии следствия, погибшие выпили автомобильный стеклоочиститель. Трое мужчин скончались на месте. Двух женщин госпитализировали в местную больницу, где они также скончались.
В ведомстве объяснили употребление стеклоочистителя не по назначению желанием заменить жидкостью спиртные напитки. По факту гибели пятерых человек возбуждено уголовное дело. Тела погибших направили на судебную экспертизу.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.