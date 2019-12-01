Тулун на грани катастрофы: морозы до минус 30 и отсутствие еды

В Москве 28 ноября прошел сеанс видеосвязи с Иркутской областью и ее губернатором Сергеем Левченко. Глава региона летом обещал построить жителям, пострадавшим от наводнения, дома лучше прежнего.

Напомним, летом текущего года Тулун и еще несколько населенных пунктов Иркутской области были почти полностью уничтожены паводком. К местным жителям дважды приезжал президент России Владимир Путин, слушал их проблемы и давал соответствующие поручения. Более того, на строительство домов для пострадавших жителей были выделены средства из федерального бюджета.

На конец ноября люди не почувствовали никакой помощи. Сейчас в Тулуне температура воздуха опускается днем до минус 30 градусов. Горожане практически голодают, поскольку все их запасы были уничтожены во время паводка. А в подвалах многих домов еще продолжает стоять вода. За каждую копейку, положенной людям компенсации, они продолжают биться в судах.