В Забайкалье закончилась спасательная операция. 19 пассажиров погибли

Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сретенского района Сергей Добрынин рассказал о завершении спасательной операции. Ранее экстренные службы региона спасали пассажиров автобуса, который упал с моста на замерзшую реку Куэнга.

Сообщалось, что во время движения по мосту у автобуса Kia Grandbird лопнуло переднее колесо. В салоне автобуса находилось 43 пассажира. По словам Добрынкина, спасатели закончили доставать тела погибших из слона автобуса. Всего в результате аварии погибли 19 пассажиров, остальные 22 человека спасены. Добрынкин пояснил, что еще два человека могли словить попутки и уехать с места аварии в шоковом состоянии - об этом сообщали очевидцы.

Чиновник рассказал, что автобус был наполовину заполнен водой, поскольку толщина льда на реке Куэнга составляет около 70 сантиметров. Среди погибших также были обнаружены дети. Водитель скончался от удара автобуса об лед, поскольку удар пришелся на переднюю часть автобуса.