СМИ: В московской гостинице "Останкино" произошла стрельба

В столичной гостинице по улице Ботанической произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета и ранил одного человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.

По информации источника, в гостинице "Останкино" между тремя людьми произошел конфликт. Тогда один из мужчин применил травматический пистолет и ранил другого. Затем стрелявший скрылся на автомобиле ВАЗ. Агентство "Интерфакс" сообщает о трех пострадавших. Сейчас полиция ищет стрелка.