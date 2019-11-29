Нападавшего с ножом обезвредили в Лондоне

В районе Лондонского моста произошло нападение с применением холодного оружия. Несколько человек ранено, нападавший, по сообщениям, застрелен подоспевшей полицией.

Инцидент произошёл около пяти часов по московскому времени (14:00 по местному). По данным агентства Reuters, нападавший погиб в перестрелке, но официальный Twitter лондонской полиции сообщает о его задержании.

Вероятно, именно с этим происшествием связана информация о стрельбе в этом районе Лондона, появившаяся в СМИ ранее. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Полиция не исключает версию теракта.