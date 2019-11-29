В пяти судах Москвы прошли эвакуации из-за ложных сообщений о минировании. Экстренные службы выводили из зданий всех людей и проводили тщательный досмотр. Злоумышленники сообщили, что бомбы находятся в Черёмушкинском, Басманом, Пресненском, двух зданиях Замоскворецкого районного суда и Мосгорсуде.
Ранее из-за подобных ложных сообщений о минировании экстренные службы эвакуировали более 200 человек из шести районных судов столицы: Тверского, Мещанского, Басманного, Останкинского, Кузьминского и Измайловского.
В это время в Мещанском суде должно было рассматриваться дело "Седьмой студии".
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.