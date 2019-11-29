Шесть килограммов золота похитили из красноярского офиса

Из сейфа одной из красноярских компаний, которая располагалась в городском бизнес-центре, были похищены шесть килограммов золота. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции выяснили, что методы хранения драгоценного металла не отвечали требованиям безопасности. Правоохранители изъяли видеозаписи камер наблюдения в надежде, что злоумышленник мог на них попасть во время совершения преступления.