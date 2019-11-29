Школьный автобус перевернулся в Псковской области

Утром 29 ноября в Псковской области перевернулся автобус, отвозивший местных учеников в школу. Четверо детей и один взрослый пострадали в аварии.

11-летняя девочка сломала нос, а 16-летняя — ключицу. Девятилетний мальчик и 14-летняя школьница отделались ушибами. Несколько более тяжёлые травмы получила взрослая пассажирка. Всех пострадавших уже доставили в больницу. Всего в автобусе ехало трое взрослых и семь несовершеннолетних пассажиров.

По информации пресс-службы регионального МВД, водитель автобуса не справился с управлением на трассе Новоржев-Кудеверь. Автобус свалился в кювет и перевернулся.

Вчера восемь кадетов пострадали после столкновения их автобуса с автомашиной.