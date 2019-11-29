Десятки жителей Петрозаводска заразились неизвестной инфекцией

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о госпитализации десятков жителей Петрозаводска с неизвестной инфекцией. Ранним утром 29 ноября в Республиканскую инфекционную больницу поступили девять студентов с жалобами на кишечную инфекцию.

После обследования врачами стало понятно, что у студентов нет признаков кишечной инфекции. С такими же симптомами в больнице находятся более 30 человек. Охлопков подчеркнул, что все состояние всех заболевших нормализуется, ухудшение не наблюдается ни у одного пациента.