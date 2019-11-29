В Москве задержали мать, продававшую своего ребенка за 150 тыс. руб.

22-летняя жительница столицы договорилась со знакомой семейной парой еще до родов, что продаст им своего ребенка. Полицейские задержали мать ребенка и предполагаемых покупателей.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия. Ребенок доставлен в медицинское учреждение и находится в безопасности. Предполагаемая сумма сделки составила 150 тысяч рублей.