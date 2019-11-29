60 тысяч человек эвакуированы в Техасе из-за пожара на химзаводе

Пожар на нефтехимическом заводе в техасском городе Порт-Нечес продолжается вторые сутки. Близлежащие города эвакуированы.

Как сообщает местный телеканал Fox 8, пожарным всё ещё не удаётся локализовать пламя. Власти осторожно сообщают о постепенном улучшении ситуации.

Напомним, взрыв в Порт-Нечесе прогремел в ночь на 27 ноября. Его мощность была такова, что выбила окна в домах в десятках километров от завода, а пламя оказалось заметно со спутников. От него пострадали по меньшей мере три человека. За первым взрывом последовала серия ещё нескольких.

Из-за опасений, связанных с токсичным дымом и выбросами с завода власти отдали распоряжение об эвакуации ближайших городов, свыше 60 тысяч техасцев были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на заверения компании TPC Group, которой принадлежит завод, что уровень опасных веществ в воздухе вокруг завода не превышает нормы, о возвращении людей в их дома пока речи не идёт.