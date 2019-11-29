Число жертв растёт: 48 человек погибло, 790 пострадало в Албании

Общее число жертв землетрясения в Албании выросло до 48 человек. 45 человек удалось всё же спасти из-под завалов.

Ещё около 790 человек пострадали от стихии. Такие цифры придала огласке 29 ноября местная газета Koha Jone со ссылкой на албанское министерство обороны.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, произошло между Тираной и Дурресом 26 ноября. За ним последовали многочисленные эхо-толчки, самый мощный из которых, магнитудой 5,1 балла, сотряс страну 28 ноября. До повторного землетрясения сообщалось о сорока жертвах стихии и примерно 650 раненых.