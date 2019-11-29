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Источник Правда.Ру

Ритуальное убийство ребенка в Екатеринбурге. Задержана сбежавшая мать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Вчера чудовищное происшествие в Екатеринбурге повергло в шок всю страну.

Родители — фанатики, изгоняя бесов из собственного ребенка, убили его. И вынесли тело в один из городских парков.

В квартире, принадлежащей матери замученного мальчика, ставшей местом преступления, весь день работали следователи. Как рассказывают соседи, криминалисты вынесли оттуда несколько больших черных пакетов.

Отец ребенка был задержан еще вчера. Он спокойно сидел у себя дома. С ним были несколько детей.

Сбежавшую на родину, в Белоруссию, мать задержали. Уже известно, что она ранее лечилась в психиатрической клинике.

Как выяснили екатеринбургские журналисты, оба родителя были членами некоей религиозной секты. Детей — а их в семье было двое, старшему 14 лет — нещадно наказывали за малейшую провинность, проводя обряды "изгнания беса". А чтобы крики истязаемых ребят не привлекали внимание соседей, им затыкали рот кляпом. Именно из-за него 9-летний ребенок и задохнулся однажды.

Поняв, что сын мертв, родители стали проводить над ним "обряды воскрешения". Когда, спустя двое суток, они поняли, что это бесполезно — вынесли тело и закопали в парке в другом районе города. Предполагается, что случилось все еще в октябре.

И правда долго бы не вскрылась, если бы тревогу по поводу пропажи мальчика не забила родная сестра матери.

Официальных комментариев правоохранители пока не дают, ссылаясь на тайну следствия.

Темы секта екатеринбург ритуальное убийство
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