Ритуальное убийство ребенка в Екатеринбурге. Задержана сбежавшая мать

Вчера чудовищное происшествие в Екатеринбурге повергло в шок всю страну.
Родители — фанатики, изгоняя бесов из собственного ребенка, убили его. И вынесли тело в один из городских парков.
В квартире, принадлежащей матери замученного мальчика, ставшей местом преступления, весь день работали следователи. Как рассказывают соседи, криминалисты вынесли оттуда несколько больших черных пакетов.
Отец ребенка был задержан еще вчера. Он спокойно сидел у себя дома. С ним были несколько детей.
Сбежавшую на родину, в Белоруссию, мать задержали. Уже известно, что она ранее лечилась в психиатрической клинике.
Как выяснили екатеринбургские журналисты, оба родителя были членами некоей религиозной секты. Детей — а их в семье было двое, старшему 14 лет — нещадно наказывали за малейшую провинность, проводя обряды "изгнания беса". А чтобы крики истязаемых ребят не привлекали внимание соседей, им затыкали рот кляпом. Именно из-за него 9-летний ребенок и задохнулся однажды.
Поняв, что сын мертв, родители стали проводить над ним "обряды воскрешения". Когда, спустя двое суток, они поняли, что это бесполезно — вынесли тело и закопали в парке в другом районе города. Предполагается, что случилось все еще в октябре.
И правда долго бы не вскрылась, если бы тревогу по поводу пропажи мальчика не забила родная сестра матери.
Официальных комментариев правоохранители пока не дают, ссылаясь на тайну следствия.
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