Новое мощное землетрясение произошло в Албании

Ещё одно землетрясение произошло в Албании в четверг, 28 ноября. Новый толчок оценивается в 5,1 балла по шкале Рихтера. Это намного сильнее эхо-толчков после первого крупного землетрясения в начале недели.

Информации о пострадавших пока не поступало. Уже известно, что сильный подземный толчок разрушил как минимум одну больницу, передаёт радиостанция B92.

Эпицентр нового толчка располагался примерно в 25 километрах от Дурресв и в 48 километрах от столичной Тираны, на глубине двух километров.

Предыдущее сильное землетрясение произошло 26 ноября в том же районе. По последним данным, его жертвами стали 40 человек, 650 получили ранения, а не менее 2100 остались без крыши над головой. Продолжающиеся толчки-эхо значительно затруднили работу спасателей и привели к новым жертвам.