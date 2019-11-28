На Урале родители убили ребенка, изгоняя из него бесов

Сотрудники Следственного комитета расследуют чудовищное происшествие, которое произошло в Екатеринбурге. В городском парке имени 50-летия ВЛКСМ обнаружили труп 9-летнего ребенка. Оказалось, что в убийстве мальчика могут быть виновны его родители. При обыске в их доме были обнаружены библия и плетка.

Следователи установили, что родители ребенка были религиозными фанатиками и пытались "изгнать бесов" из своего сына. Они заткнули ему рот кляпом и били его плеткой, пока он не задохнулся. Примечательно, что всё это происходило на глазах других детей. Главу семейства задержали, а мать уроженка Белоруссии сбежала на родину.