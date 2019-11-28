Браконьер расправился с двумя охотинспекторами

В Свердловской области браконьер убил застрелил одного охотинспектора и нанес тяжкие телесные травмы другому. Инцидент произошел в охотничьем домике в шести километрах от деревни Фирули в Таборинском районе. Там хотел скрыться браконьер, однако его обнаружили охотинспекторы.

Нарушитель выстрелил из ружья в Андрея Киргинцева. От полученных ранений он скончался на месте. Второму охотинспектору Сергею Ворохобову браконьер нанес удар топором по голове. Сейчас за его жизнь борются медики. На данный момент браконьер задержан. Последний раз браконьер расправлялся с охотинспектором в 2002 году.