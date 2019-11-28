14 детсадовцев отравились в Беслане

14 детей обратились в больницу Беслана с признаками отравления, 11 из них пришлось госпитализировать. Все они посещали один детсад.

Как сообщает прокуратура Северной Осетии, двое детей находятся в тяжёлом состоянии, у ещё 9 — состояние средней тяжести. Всем жертвам отравления от 2 до 6 лет, они посещали местный детский сад №6.

В отношении дошкольного учреждения начата проверка. Её проведёт прокуратура Правобережного района совместно со специалистами Роспотребнадзора. По её итогам будет решаться вопрос о том, имело ли место нарушение санитарных норм и другие наказуемые действия со стороны персонала и начальства детсада.