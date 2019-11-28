Пациент угнал автомобиль, принадлежащий больнице

Житель Иглинского района Башкирии обратился ночью в больницу за медицинской помощью. Затем мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2107, принадлежавший медикам, чтобы преодолеть расстояние в 30 километров до дома. Примечательно, что домой мужчина не смог доехать, поскольку машина перевернулась. Тогда угонщик похитил из автомобиля магнитолу и аптечку.

Против 44-летнего мужчины было заведено уголовное дело. Сейчас подозреваемый задержан. Во время угона автомобиля он находился в состоянии алкогольного опьянения.