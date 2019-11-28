"Двигался беспорядочно": аварию в Доминикане вызвал водитель грузовика

Причиной аварии в Доминикане, в которой пострадали 27 россиян, стали действия водителя грузовика, врезавшегося в туристический автобус. Он беспорядочно перемещался из одной полосы в другую.

Такое заявление сделала местная транспортная компания Monumental, отвечавшая за перевозку россиян, передаёт издание Listin Diario. По словам представителей компании, автобус обходил "вихляющий" грузовик слева, когда тот внезапно ударил справа.

Водитель автобуса имел безупречный послужной список и регулярно тестировался на наркотики, подчеркнули в компании. Автобус также был полностью исправен и ранее не попадали в происшествия.

Напомним, 26 ноября по пути в аэропорт автобус с российскими туристами перевернулся после столкновения с грузовиком. 27 из 39 пассажиров пострадали, шестеро из них всё ещё находятся в тяжёлом состоянии. Им оказывают помощь в доминиканской больнице. Среди пострадавших были и несовершеннолетние. Проверку по этому случаю ведёт в том числе и российский СК.