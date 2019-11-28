Взрыв в пивоварне: в Пятигорске погиб человек

Сегодня рано утром в городе Пятигорске на территории одной из частных пивоварен прогремел взрыв.

Как говорится в сообщении Ставропольского регионального управления МЧС, причиной послужило «нарушение технологического процесса». В результате взрыва начался пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров.

Пожарные быстро погасили пламя, благодаря чему ущерб предприятию получился незначительный - частично обгорела одна хозпостройка.

Как сообщают спасатели, один человек, предположительно, работник пивоварни, погиб при взрыве.

Это второй случай гибели человека в результате взрыва за последние сутки. Напомним, вчера на улице в Туле взорвалось неизвестное устройство. Подробнее - в материале на сайте.

Фото: 26.mchs.gov.ru