Мошенники с Avito украли майнинговую ферму на Урале.

Житель города Нижний Тагил разместил на портале Avito объявление о продаже майнинговой фермы. Полный комплект оборудования для «качания» криптовалюты он оценил в 790 тысяч рублей.

Один из них покупателей проживал, как сам сказал, в Красноярске. Правда, нужна была ему не ферма целиком, а лишь 17 видеокарт. Но купить готов был все, лишь попросил скидку в 90 тысяч.

Продавец согласился. Договорились об отправке оборудования курьерской службой СДЭК. Наложенным платежом, конечно, чтоб спокойней было обоим.

В назначенный день курьер приехал и забрал все 17 коробок. Заполнил бланки документов, оставил копию все, как положено. И уехал.

Мужчина заволновался, когда от компании не пришло электронное уведомление о приеме посылки. Позвонил в офис и узнал, что к нему еще никого не отправляли, да и курьера с указанной в «документах» фамилией у них нет.

Надо ли говорить о том, что телефоны и покупателя, и «курьера» были «вне зоны действия сети».

Мужчина написал заявление в полицию, приложил видео с камер наблюдения во дворе, номер машины «курьера»... Но никого так и не нашли: машина оказалась всего лишь такси. Пассажир «курьер» вышел из нее через пару кварталов.

Вот такая простая и элегантная схема мошенничества. Практически безотказная.

И это, кстати, не единственный способ наживаться на доверчивости пользователей интернета. О том, как «разводят» на Ютубе, «Правда.ру» уже рассказывала. Читайте в материале на сайте.