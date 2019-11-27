В Шереметьеве бизнес-джет совершил экстренную посадку

В аэропорту Шереметьво совершил вынужденную посадку бизнес-джет Gulfstream с тремя пассажирами на борту. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность шасси. Об инциденте сообщили РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Сообщается, что у борта во время взлета не убрались стойки шасси, поэтому экипаж принял решение совершить вынужденную посадку. Посадка прошла без нештатных ситуаций.