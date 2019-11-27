Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила о возгорании в корпусе "Бета" гостиничного комплекса "Измайлово". Спасатели эвакуировали в целях безопасности целый этаж. Эвакуация затронула 660 человек.
Пожарные ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным, горели личные вещи постояльцев гостиницы, пострадавших нет.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.