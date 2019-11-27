Грузовик насмерть переехал ребёнка в Дагестане

ДТП со смертельным исходом произошло Хасавюрте (Дагестан) утром среды. Ребёнок погиб под колёсами грузовика.

Как сообщается в официальном аккаунте МВД республики в Instagram, несчастье произошло около десяти часов утра. Следовавший по федеральной трассе "Кавказ" грузовой автомобиль наехал на десятилетнего мальчика.

Ребёнок погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка, призванная определить лдолю вины водителя. По некоторым сообщениям в соцсетях, мальчик выбежал на дорогу из "слепой зоны" за массивной фурой, и несчастье произошло на участке без пешеходного перехода.