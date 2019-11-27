Обвиняемый в крупном хищении бизнесмен застрелился в Подмосковье

Аркадий Попов, обвиняемый в хищении на сумму 500 миллионов рублей, застрелился в подмосковной деревне. Тело предпринимателя нашла бывшая жена.

Попов в скором времени должен был явиться в суд. Его обвиняли в махинациях на общую сумму около 500 миллионов рублей в бытность замначальника управления финансово хозяйственной деятельности Всероссийского общества инвалидов.

Предприниматель покончил с собой в гостевом домике в Благовещенке (Солнечногорский район). Рядом с его телом нашли предсмертную записку и охотничьи ружья.