Аркадий Попов, обвиняемый в хищении на сумму 500 миллионов рублей, застрелился в подмосковной деревне. Тело предпринимателя нашла бывшая жена.
Попов в скором времени должен был явиться в суд. Его обвиняли в махинациях на общую сумму около 500 миллионов рублей в бытность замначальника управления финансово хозяйственной деятельности Всероссийского общества инвалидов.
Предприниматель покончил с собой в гостевом домике в Благовещенке (Солнечногорский район). Рядом с его телом нашли предсмертную записку и охотничьи ружья.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.