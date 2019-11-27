Останки, принадлежащие предположительно шести людям, нашли в Москве по случайности. Кости открыли при проведении дорожных работ.
Прокладывая траншею на Средней Калитниковской улице, на глубине примерно одного метра рабочие вдруг обнаружили человеческие кости.
Как передаёт РЕН ТВ, останки были отправлены в морг для проведения экспертизы. 92 фрагмента скелетов принадлежали, по всей видимости, шести людям. Их личности ещё предстоит установить.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.