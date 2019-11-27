Подлодку с тремя тоннами кокаина подняли на поверхность в Испании

Подводную лодку с грузом кокаина подняли из воды в испанской провинции Понтеведра. Предположительно она доставила три тонны наркотиков из Южной Америки.

20-метровая субмарина была обнаружена в устье одной из рек в муниципалитете Кангас. Полиция задержала на ней двух человек, ещё один находится в розыске. Испанские правоохранители допускают, что драгдиллерам удалось избавиться и от части груза.

Из-за плохой погоды подъём лодки был затруднён, но это всё же удалось сделать при помощи сразу двух кранов.

Страна происхождения подлодки пока точно не определена, по всей вероятности, она прибыла к испанским берегам из Южной Америки. Двое членов её экипажа арестованы без права на выход под залог.