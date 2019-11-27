Житель Ямала "выгуливал" собаку, привязав ее к машине

Житель города Житель Ноябрьска в ЯНАО решил издевательским способом выгулять своего питомца. Он привязал свою собаку к заднему колесу автомобиля и таким образом проехал по двору. Только когда животное чуть не попало под колеса автомобиля, хозяин пса решил остановиться.

На этом издевательства над собакой не закончились. Когда мужчина отвязал питомца от машины, он попытался его ударить. Все действия живодера записал видеорегистратор. Записанное видео попало к волонтёрам, которые обратились в полицию. В управлении МВД по региону сообщили, что проводят проверку инцидента.