Взрыв на нефтехимическом заводе в техасском городе Порт-Нечес, выбил стёкла в радиусе 60 километров от него. По меньшей мере два человека пострадали.
Взрыв прогремел в час ночи на среду по местному времени. Его мощность была такова, что стёкла вылетели в окнах за много километров от эпицентра, а жар пламени зафиксировал даже метеоспутник, пролетающий над Техасом. Некоторых из обитателей города взрывная волна сбросила с кроватей. Жители соседнего штата Луизиана сообщают о том, что ощутили толчок.
Людям, проживающим в радиусе полукилометра от завода, предписали срочно эвакуироваться, чтоб не стать жертвами возможного выброса токсинов или ядовитого дыма.
Двух раненных работников завода удалось эвакуировать, но в огне могут быть ещё люди. Всего на заводе работает 175 постоянных и до полусотни временных сотрудников. Сколько из них находились на рабочих местах в момент катастрофы, пока неизвестно.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.