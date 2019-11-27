Нефтехимический завод взорвался в Техасе

Взрыв на нефтехимическом заводе в техасском городе Порт-Нечес, выбил стёкла в радиусе 60 километров от него. По меньшей мере два человека пострадали.

Взрыв прогремел в час ночи на среду по местному времени. Его мощность была такова, что стёкла вылетели в окнах за много километров от эпицентра, а жар пламени зафиксировал даже метеоспутник, пролетающий над Техасом. Некоторых из обитателей города взрывная волна сбросила с кроватей. Жители соседнего штата Луизиана сообщают о том, что ощутили толчок.

Людям, проживающим в радиусе полукилометра от завода, предписали срочно эвакуироваться, чтоб не стать жертвами возможного выброса токсинов или ядовитого дыма.

Двух раненных работников завода удалось эвакуировать, но в огне могут быть ещё люди. Всего на заводе работает 175 постоянных и до полусотни временных сотрудников. Сколько из них находились на рабочих местах в момент катастрофы, пока неизвестно.