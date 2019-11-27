Неизвестное устройство взорвалось в Туле. Один человек пострадал, заглянув в пакет, где оно находилось.
Взрыв произошёл у подъезда дома № 106 по улице Болдина. Утром двое прохожих заметили пакет, стоящий у припаркованной около подъезда машины. Когда один из них заглянул внутрь, произошёл взрыв.
Пострадавший с травмами лица доставлен в местную больницу, передаёт ТАСС. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства случившегося.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.