Житель Ижевская пытался продать иностранной разведке секретные сведения о военных разработках в космической сфере. Об этом сообщило управление ФСБ по Удмуртии. В ведомстве рассказали, что местный житель пытался "установить контакт с иностранными дипломатическими ведомствами".
Целью жителя Ижевская была передача иностранным спецслужбам секретных данных о военных разработках в космической сфере. Сотрудники ФСБ начали проверку и выявили, что у россиянина действительно был доступ к государственной тайне. Сейчас мужчина лишен такого доступа. Ему вынесли предостережение о недопустимости таких действий.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.