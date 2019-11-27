Россиянин хотел продать секретные разработки ВКС

Житель Ижевская пытался продать иностранной разведке секретные сведения о военных разработках в космической сфере. Об этом сообщило управление ФСБ по Удмуртии. В ведомстве рассказали, что местный житель пытался "установить контакт с иностранными дипломатическими ведомствами".

Целью жителя Ижевская была передача иностранным спецслужбам секретных данных о военных разработках в космической сфере. Сотрудники ФСБ начали проверку и выявили, что у россиянина действительно был доступ к государственной тайне. Сейчас мужчина лишен такого доступа. Ему вынесли предостережение о недопустимости таких действий.