Природный пожар близ города Санта-Барбара в штате Калифорния угрожает 2,4 тысячам домов. Тысячи людей эвакуированы, ещё больше осталось без электричества.
Как сообщает Associated Press, из угрожаемой зоны эвакуировано 6,3 тысячи человек. 1,4 тысячи человек остались без электричества из-за огня, ещё около 14 тысяч домов могут скоро обесточить в порядке предосторожности.
На тушение пламени брошено свыше 600 пожарных.
Напомним, в прошлом году из-за лесных пожаров свыше 800 тысяч калифорнийцев остались без крова.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.