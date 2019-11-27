Пожар в Калифорнии привёл к эвакуации шести тысяч человек

Природный пожар близ города Санта-Барбара в штате Калифорния угрожает 2,4 тысячам домов. Тысячи людей эвакуированы, ещё больше осталось без электричества.

Как сообщает Associated Press, из угрожаемой зоны эвакуировано 6,3 тысячи человек. 1,4 тысячи человек остались без электричества из-за огня, ещё около 14 тысяч домов могут скоро обесточить в порядке предосторожности.

На тушение пламени брошено свыше 600 пожарных.

Напомним, в прошлом году из-за лесных пожаров свыше 800 тысяч калифорнийцев остались без крова.